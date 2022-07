Governo: Brunetta, 'i partiti condividano con Draghi una nuova prospettiva' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Le urne anticipate non sono di per sé una sciagura. Ma serve sempre una attenta valutazione del rapporto costi benefici, che oggi risulta enormemente squilibrato: i costi di urne anticipate di sei mesi appaiono di gran lunga maggiori dei benefici. Un gioco che, per il Paese, non vale assolutamente la candela e infatti i cittadini non capiscono. Il centrodestra di Governo sta dalla parte del Paese". Lo dice Renato Brunetta al 'Corriere della sera'. I partiti "abbiano la forza di condividere con Draghi una nuova prospettiva. I partiti che si riconoscono nell'agenda Draghi-Mattarella devono rinnovare una chiara e ferma responsabilità verso il Paese, riconfermandosi reciprocamente, e poi manifestando al Quirinale e allo stesso ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Le urne anticipate non sono di per sé una sciagura. Ma serve sempre una attenta valutazione del rapporto costi benefici, che oggi risulta enormemente squilibrato: i costi di urne anticipate di sei mesi appaiono di gran lunga maggiori dei benefici. Un gioco che, per il Paese, non vale assolutamente la candela e infatti i cittadini non capiscono. Il centrodestra dista dalla parte del Paese". Lo dice Renatoal 'Corriere della sera'. I"abbiano la forza di condividere conuna. Iche si riconoscono nell'agenda-Mattarella devono rinnovare una chiara e ferma responsabilità verso il Paese, riconfermandosi reciprocamente, e poi manifestando al Quirinale e allo stesso ...

Pubblicità

simofons : Il momento giusto per 'non consegnare il Paese alle destre' era più o meno 500 giorni fa, quando Meloni veniva lasc… - TV7Benevento : Governo: Brunetta, 'i partiti condividano con Draghi una nuova prospettiva' - - AMarco1987 : Secondo Brunetta, un progetto politico rinnovato può convincere Draghi a restare - graglietti : RT @AleMilia20: L'idea che la guida del #governo potrebbe essere assunta (in quanto #ministroanziano sino alle #elezioni) da #Brunetta mi f… - Linkiesta : Secondo #Brunetta, un progetto politico rinnovato può convincere #Draghi a restare | #crisidigoverno -