Governo, Bce e gas russo. Una settimana decisiva per l'Italia (Di martedì 19 luglio 2022) Diceva Lenin che “ci sono decenni nei quali non succede nulla e settimane in cui accadono decenni”. Non siamo di certo all’alba della rivoluzione bolscevica, per fortuna, ma all’inizio di una settimana decisiva per la stabilità politica, finanziaria ed energetica. Sono tre le questioni che nei prossimi giorni potranno determinare, in senso positivo o negativo, lo scenario politico ed economico dei prossimi mesi in Italia e in Europa: il futuro del Governo Draghi, la politica monetaria della Bce, le forniture di gas dalla Russia. La prima data importante è quella di mercoledì 20. Prima al Senato e poi alla Camera, ci sarà un voto di fiducia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dimissionario e si scoprirà se e con quale formula politica Mario Draghi continuerà a guidare l’esecutivo. I cittadini, gli ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Diceva Lenin che “ci sono decenni nei quali non succede nulla e settimane in cui accadono decenni”. Non siamo di certo all’alba della rivoluzione bolscevica, per fortuna, ma all’inizio di unaper la stabilità politica, finanziaria ed energetica. Sono tre le questioni che nei prossimi giorni potranno determinare, in senso positivo o negativo, lo scenario politico ed economico dei prossimi mesi ine in Europa: il futuro delDraghi, la politica monetaria della Bce, le forniture di gas dalla Russia. La prima data importante è quella di mercoledì 20. Prima al Senato e poi alla Camera, ci sarà un voto di fiducia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dimissionario e si scoprirà se e con quale formula politica Mario Draghi continuerà a guidare l’esecutivo. I cittadini, gli ...

Pubblicità

BPucciatti : @EnricoLetta Tanti anni fa usavate lo stesso ritornello dello spread come spauracchio per fare cadere il governo Be… - ManlioSai : @EnricoLetta #tuttiAcasa #votosubito per la Bce siamo solo pessimi clienti&cattivi pagatori perché il governo dopo… - ilPontormo : RT @sciarrone66: @EnricoLetta quindi la BCE non userebbe gli strumenti salva spread se Draghi non fosse al governo ? e dici questo senza ri… - Marilen11936584 : RT @sciarrone66: @EnricoLetta quindi la BCE non userebbe gli strumenti salva spread se Draghi non fosse al governo ? e dici questo senza ri… - CitizenB29 : @scenarieconomic voi più che una doccia fredda una lezione di economia di base, se al governo ci sono incapaci che… -