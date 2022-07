(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) -a restare ala Marioda parte degli imprenditori delladellae del. "Obe Osservatorio Branded Entertainment, Adci Art Directors Club Italiano, Iaa Italy Chapter e Club degli Eventi - si legge in una nota - si uniscono ai tanti rappresentanti delle istituzioni, dell'associazionismo di categoria, delle parti politiche e sociali nell'esprimere il proprio richiamo alla responsabilità e alla prosecuzione del Presidente del Consiglio Mario, esortandolo a proseguire nel suo mandato. Come associazioni parte delladellae del, prendiamo posizione a favore della stabilità del. Con ...

Pubblicità

DarioNardella : Abbiamo appena superato le 1000 adesioni di sindaci all’appello bipartisan al Presidente #Draghi ad andare avanti e… - AndreaVenanzoni : Lo zio Lazzaro, appena risorto, si unisce all’appello affinché Draghi resti alla guida del Governo - fattoquotidiano : Doccia fredda, anzi gelata, sul governo dei Migliori: la Commissione europea, nella Relazione sullo Stato di diritt… - AnsaMarche : Governo: Acquaroli, non rispondiamo ad appello per Draghi. Devo rispondere a tutti i cittadini, rispetto ruolo Parl… - fisco24_info : Governo, appello associazione industry Comunicazione e del Marketing: 'Draghi resti': (Adnkronos) - Appello a resta… -

... ha dichiarato in parlamento che "il Paese sta scivolando gradualmente verso una forma di... 16:49 Ucraina, procuratrice silurata faall'unità È unall'unità quello che Iryna ...In pressing anche i dem filo - Conte Crisi di, l'ultimodi Letta: "Riportare a bordo i 5S basta anche una parte" Per il Pd non tutto è perduto, Letta: "Si ricrei la maggioranza" ...(Adnkronos) – Appello a restare al governo a Mario Draghi da parte degli imprenditori della industry della Comunicazione e del Marketing. “Obe Osservatorio Branded Entertainment, Adci Art Directors ...Crisi di Governo, Ali Abruzzo: "Alta adesione dei sindaci all'appello pro-Draghi". Ali Abruzzo, che si schiera senza tentennamenti ...