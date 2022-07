Gli Stati Uniti verso l'emergenza climatica nazionale (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando la possibilità di dichiarare un'emergenza climatica nazionale già da questa settimana. E' quanto anticipa il Washington Post che a sua volte cita fonti vicine al presidente. La mossa arriverebbe dopo che due senatori democratici hanno esortato Biden a dichiarare un'emergenza climatica, in modo da poter utilizzare il Defense Production Act per aumentare la produzione di un'ampia gamma di prodotti e sistemi di energia rinnovabile, tra cui i pannelli solari. Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Il Presidente degliJoe Biden sta valutando la possibilità di dichiarare un'già da questa settimana. E' quanto anticipa il Washington Post che a sua volte cita fonti vicine al presidente. La mossa arriverebbe dopo che due senatori democratici hanno esortato Biden a dichiarare un', in modo da poter utilizzare il Defense Production Act per aumentare la produzione di un'ampia gamma di prodotti e sistemi di energia rinnovabile, tra cui i pannelli solari.

