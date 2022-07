Gli incendi mandano in blackout totale Trieste. Caos anche sull'alta velocità Roma-Firenze (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Giornata difficile a Trieste per un vasto incendio che ha interessato dalla mattinata l'altipiano carsico. Le fiamme si sono in particolare spinte sino a ridosso dell'autostrada A4 e precisamente al casello d'entrata di Trieste-Lisert. L'incendio ha coinvolto anche la rete di trasmissione nazionale, che ha subito un blocco. Poco dopo le 17 un blackout generale si è verificato a Trieste, Muggia e comuni limitrofi e si è protratto per poco meno di un quarto d'ora. In poco tempo, rende noto AcegasApsAmga, sono pero state contro-alimentate le utenze e la corrente elettrica e' ripartita gradualmente in tutta le zone interessate. Dalla tarda mattinata #vigilidelfuoco in azione a #Gorizia in contrasto agli #incendiboschivi con 10 squadre a terra, ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Giornata difficile aper un vastoo che ha interessato dalla mattinata l'altipiano carsico. Le fiamme si sono in particolare spinte sino a ridosso dell'autostrada A4 e precisamente al casello d'entrata di-Lisert. L'o ha coinvoltola rete di trasmissione nazionale, che ha subito un blocco. Poco dopo le 17 ungenerale si è verificato a, Muggia e comuni limitrofi e si è protratto per poco meno di un quarto d'ora. In poco tempo, rende noto AcegasApsAmga, sono pero state contro-alimentate le utenze e la corrente elettrica e' ripartita gradualmente in tutta le zone interessate. Dalla tarda mattinata #vigilidelfuoco in azione a #Gorizia in contrasto agli #boschivi con 10 squadre a terra, ...

Pubblicità

regionepiemonte : Dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli #incendi boschivi su tutto il Piemonte a partire da giovedì 21… - repubblica : Londra, nel giorno più caldo della storia arrivano anche gli incendi [dal nostro corrispondente Antonello Guerrera] - gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - Laura130535231 : @borghi_claudio @Eli_Montemagni Aiuto!! Anche in Friuli non siamo messi troppo bene con gli incendi... Spaventosi, quest'anno! - _mrbyte : RT @Giulio_Firenze: Due tra le zone più piovose d'Italia (Versilia e Carso) sono interessate da incendi. Siccità prolungata, venti settentr… -