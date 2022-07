Gli effetti (hot) del caldo si fanno sentire anche sui social, vero Heidi? (Di martedì 19 luglio 2022) In vacanza in montagna con il marito (più giovane di 16 anni), Heidi Klum mostra la sua strategia per gestire l’ondata di caldo anomalo anche in quota. Svelando uno dei Senza veli più belli dell’estate 2022. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda le foto Leggi anche › Lauren Hutton, in Senza veli a 78 anni resta icona di bellezza Heidi Klum affronta il caldo ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) In vacanza in montagna con il marito (più giovane di 16 anni),Klum mostra la sua strategia per gestire l’ondata dianomaloin quota. Svelando uno dei Senza veli più belli dell’estate 2022. Star over "anta" in bikini: le star dimostrano che l'età è solo un dato guarda le foto Leggi› Lauren Hutton, in Senza veli a 78 anni resta icona di bellezzaKlum affronta il...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell’instabilità politica ed eco… - borghi_claudio : I miracoli di uno speranza in via di dimissionamento perenne. Si stanno cominciando a vedere gli effetti. - santegidionews : Vengo da un lungo viaggio in Africa. Tanti paesi soffrono per gli effetti della guerra in Ucraina. Nessun paese è u… - ROTK_games_JP : RT @martin_side: ?? Una #ricerca dell’?@unimib? ha analizzato gli effetti del #gaming, scoprendo che aiuta ad alleviare #ansia e #depression… - akamasensei : La connettività come base di un futuro equo: le sfide politiche, gli effetti sociali -