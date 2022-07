Gli antropologi nel mirino Lgbt: vietato identificare scheletri come “maschio” o “femmina” (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug — Ogni giorno le persone di buon senso si svegliano sapendo che da qualche parte, nel mondo, un attivista Lgbt si alzerà dal letto e troverà qualche nuova categoria umana o professionale da perseguitare secondo criteri antiscientifici e a cui applicare i propri deliri ideologici: questa volta il bersaglio è costituito dai poveri antropologi, che secondo i furiosi psicolabili arcobalenati dovrebbero astenersi dall’identificare come «maschio» o «femmina» i resti umani rinvenuti negli scavi archeologi. Gli Lgbt ora perseguitano gli archeologi Il motivo? Gli scienziati non possono sapere se il tal individuo venuto alla luce nel corso di una campagna di scavi si identificasse come maschio, femmina, lupo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug — Ogni giorno le persone di buon senso si svegliano sapendo che da qualche parte, nel mondo, un attivistasi alzerà dal letto e troverà qualche nuova categoria umana o professionale da perseguitare secondo criteri antiscientifici e a cui applicare i propri deliri ideologici: questa volta il bersaglio è costituito dai poveri, che secondo i furiosi psicolabili arcobalenati dovrebbero astenersi dall’» o «» i resti umani rinvenuti negli scavi archeologi. Gliora perseguitano gli archeologi Il motivo? Gli scienziati non possono sapere se il tal individuo venuto alla luce nel corso di una campagna di scavi si identificasse, lupo ...

