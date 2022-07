Giucas Casella telefonata incandescente: “Ritorna in tv”, non può rifiutarsi (Di martedì 19 luglio 2022) Giucas Casella potrebbe tornare in tv molto prima di quanto si immagini. Da chi è stato chiamato il mago illusionista? Giucas Casella (Mediasetplay screenshot)Giucas Casella è stato il protagonista della precedente edizione del Grande Fratello Vip e si parla ancora moltissimo di lui. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo in queste ore, perché il mago potrebbe aver ricevuto già una telefonata incandescente. Giucas Casella e Francesca Cipriani hanno allietato il pubblico con i loro siparietti comici della scorsa edizione del GF Vip, quando la showgirl è uscita il mago ha stretto un forte legame di amicizia con le principesse Selassié, in particolare con Jessica. Lui è stato uno dei pochi che ha sempre creduto nella ... Leggi su direttanews (Di martedì 19 luglio 2022)potrebbe tornare in tv molto prima di quanto si immagini. Da chi è stato chiamato il mago illusionista?(Mediasetplay screenshot)è stato il protagonista della precedente edizione del Grande Fratello Vip e si parla ancora moltissimo di lui. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo in queste ore, perché il mago potrebbe aver ricevuto già unae Francesca Cipriani hanno allietato il pubblico con i loro siparietti comici della scorsa edizione del GF Vip, quando la showgirl è uscita il mago ha stretto un forte legame di amicizia con le principesse Selassié, in particolare con Jessica. Lui è stato uno dei pochi che ha sempre creduto nella ...

