Giovanni Allevi, trovata morta suicida la sorella Maria Stella nella casa di Ascoli Piceno (Di martedì 19 luglio 2022) Maria Stella Allevi, sorella del compositore Giovanni, è stata trovata morta nella notte tra il 18 e il 19 luglio nella sua casa di Ascoli Piceno. A dare l’allarme è stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non sarebbero stati trovati biglietti, ma secondo gli inquirenti si tratta di un gesto volontario. La Procura di Ascoli Piceno ha disposto un’autospia che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio. Maria Stella Allevi faceva l’insegnante in un’istituto tecnico Agrario. Come il fratello Giovanni era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)del compositore, è statanotte tra il 18 e il 19 lugliosuadi. A dare l’allarme è stato un familiare che è andatosua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non sarebbero stati trovati biglietti, ma secondo gli inquirenti si tratta di un gesto volontario. La Procura diha disposto un’autospia che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio.faceva l’insegnante in un’istituto tecnico Agrario. Come il fratelloera ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi torna a parlare sui social: 'In ospedale compongo, la mia malattia diventerà una melodia'. Il music… - RaiNews : La sorella del compositore Giovanni Allevi, Maria Stella, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua casa di A… - infoitcultura : Giovanni Allevi, suicida la sorella Maria Stella - infoitcultura : Trovata morta in casa la sorella di Giovanni Allevi, Maria Stella: ipotesi suicidio per gli inquirenti - infoitcultura : Trovata morta Maria Stella, sorella di Giovanni Allevi: ipotesi suicidio -