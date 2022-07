Giovanni Allevi, trovata morta in casa la sorella Maria Stella (Di martedì 19 luglio 2022) Maria Stella Allevi, sorella del pianista e compositore Giovanni Allevi, è stata trovata morta nella sua casa di Ascoli. Giovanni Allevi è stato colpito da un grave lutto: la sorella Maria Stella è stata trovata morta nel suo appartamento di Ascoli Piceno. Nonostante accanto al suo corpo non siano stati trovati messaggi d'addio, in questo momento i Carabinieri ipotizzano che possa trattarsi di suicidio. Il ritrovamento del corpo senza vita di Maria Stella è avvenuto la scorsa notte: un familiare, che da alcune ore non riusciva a contattarla, è andato nel suo appartamento e ha dato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022)del pianista e compositore, è statanella suadi Ascoli.è stato colpito da un grave lutto: laè statanel suo appartamento di Ascoli Piceno. Nonostante accanto al suo corpo non siano stati trovati messaggi d'addio, in questo momento i Carabinieri ipotizzano che possa trattarsi di suicidio. Il ritrovamento del corpo senza vita diè avvenuto la scorsa notte: un familiare, che da alcune ore non riusciva a contattarla, è andato nel suo appartamento e ha dato ...

