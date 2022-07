Giovanni Allevi, sorella trovata morta in casa: suicidio? (Di martedì 19 luglio 2022) Grave lutto per Giovanni Allevi, il celebre compositore che proprio in questo periodo sta lottando contro una brutta malattia. La sorella maggiore, Maria Stella, è stata trovata morta nella sua casa di Ascoli Piceno. Ne dà notizia il Corriere della Sera. A darne l’allarme sarebbe stato un suo familiare che, impossibilitato a mettersi in contatto con la donna, avrebbe deciso di recarsi presso la sua abitazione compiendo la drammatica scoperta. Giovanni Allevi, morta la sorella: forse suicidio Secondo gli inquirenti che indagano alla morte della sorella di Giovanni Allevi, sebbene in casa non siano stati trovati biglietti di addio, ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 19 luglio 2022) Grave lutto per, il celebre compositore che proprio in questo periodo sta lottando contro una brutta malattia. Lamaggiore, Maria Stella, è statanella suadi Ascoli Piceno. Ne dà notizia il Corriere della Sera. A darne l’allarme sarebbe stato un suo familiare che, impossibilitato a mettersi in contatto con la donna, avrebbe deciso di recarsi presso la sua abitazione compiendo la drammatica scoperta.la: forseSecondo gli inquirenti che indagano alla morte delladi, sebbene innon siano stati trovati biglietti di addio, ...

