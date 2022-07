Giovanni Allevi senza pace | la sorella Maria Stella trovata morta in casa

(Di martedì 19 luglio 2022) Dramma per il compositore. Sua, è statala scorsa notte nella suadi Ascoli Piceno . A dare l'allarme è stato un familiare che è andato nella ...

Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi torna a parlare sui social: 'In ospedale compongo, la mia malattia diventerà una melodia'. Il music… - RaiNews : La sorella del compositore Giovanni Allevi, Maria Stella, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua casa di A… - dar_ietto : È morta Maria Stella Allevi, sorella di Giovanni Allevi. È stata la mia maestra d'inglese alle elementari. Stiamo… - SILVIALUCISANO : Giovanni Allevi e la melodia sul mieloma: 'Mi assorbe giorno e notte' - BreakingItalyNe : Giovanni Allevi: Suicida la sorella Maria Stella: Trovata morta nella notte nella sua casa a Ascoli Piceno -

Una tragedia colpisce il compositore. Nelle scorse ore, infatti, è morta la sorella Maria Stella , ennesimo duro colpo da incassare per l'artista alle prese con la battaglia contro il mieloma. La donna, secondo quanto ...La donna è stata trovata nella sua abitazione di Ascoli Piceno e pare che si sia trattato di un gesto ...Il corpo della donna è stato ritrovato da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lei da diverse ore ...Ascoli. Trovata morta la sorella del compositore Giovanni Allevi. Maria Stella Allevi, 57 anni è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione di Ascoli. A dare l'allarme erano stato dei familiari.