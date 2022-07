Giovanni Allevi, come è morta la sorella Maria Stella: la scoperta nella casa di Ascoli (Di martedì 19 luglio 2022) Una notizia sconvolgente, una scoperta terribile: Maria Stella, la sorella del noto compositore Giovanni Allevi, la scorsa notte è stata trovata senza vita, nella sua casa di Ascoli Piceno. La sorella di Giovanni Allevi si è suicidata? A dare l’allarme un familiare perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Poi, la macabra scoperta: il suo cadavere in casa. Secondo chi indaga, si tratterebbe di un suicidio, di un gesto volontario, anche se non sono stati trovati biglietti o messaggi di addio. La donna viveva da sola proprio in quell’abitazione ed era un’insegnante. Ora spetterà ai Carabinieri fare chiarezza e capire se si sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Una notizia sconvolgente, unaterribile:, ladel noto compositore, la scorsa notte è stata trovata senza vita,suadiPiceno. Ladisi è suicidata? A dare l’allarme un familiare perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Poi, la macabra: il suo cadavere in. Secondo chi indaga, si tratterebbe di un suicidio, di un gesto volontario, anche se non sono stati trovati biglietti o messaggi di addio. La donna viveva da sola proprio in quell’abitazione ed era un’insegnante. Ora spetterà ai Carabinieri fare chiarezza e capire se si sia ...

