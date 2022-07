Giostra Cavalleresca di Sulmona, un’edizione internazionale dopo lo stop di due anni (Di martedì 19 luglio 2022) dopo due anni di stop torna la Giostra Cavalleresca di Sulmona. un’edizione importante, in cui la tradizione incontra la contemporaneità e l’evento clou della gara, che avrà luogo il 30 e 31 luglio, preceduta dal corteo in costume guidato dalla Regina, sarà anticipato da un calendario di eventi culturali. La volontà degli organizzatori dell’edizione 2022 è quella di rendere internazionale l’immagine della Giostra Cavalleresca di Sulmona, con il coinvolgimento di partner di prestigio e di diffonderne la storia attraverso la pubblicazione di un volume fotografico e di racconti, affidata alla casa editrice Rogiosi, fondata da Rosario Bianco. “Questa XXVI della Giostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)dueditorna ladiimportante, in cui la tradizione incontra la contemporaneità e l’evento clou della gara, che avrà luogo il 30 e 31 luglio, preceduta dal corteo in costume guidato dalla Regina, sarà anticipato da un calendario di eventi culturali. La volontà degli organizzatori dell’edizione 2022 è quella di renderel’immagine delladi, con il coinvolgimento di partner di prestigio e di diffonderne la storia attraverso la pubblicazione di un volume fotografico e di racconti, affidata alla casa editrice Rogiosi, fondata da Rosario Bianco. “Questa XXVI della...

