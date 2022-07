Ghali, una raccolta fondi per salvare i migranti nel Mediterraneo (Di martedì 19 luglio 2022) Il rapper milanese, da sempre sensibile al tema dei migranti che rischiano la vita in mare, ha lanciato una campagna di crowfunding che permetterà di acquistare delle rescue boat per le operazioni di salvataggio Leggi su vanityfair (Di martedì 19 luglio 2022) Il rapper milanese, da sempre sensibile al tema deiche rischiano la vita in mare, ha lanciato una campagna di crowfunding che permetterà di acquistare delle rescue boat per le operazioni di salvataggio

