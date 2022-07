andreastoolbox : #Gf vip, Lulù in perizoma: il commento di Barù genera il caos, cosa ha detto - leggoit : Gf vip, Lulù in perizoma: il commento di Barù genera il caos, cosa ha detto - AndreaFrangini : @girlinth3clouds Io credo che quei due cuori battano a tempo... Belli e uguali... Si sono visti...guardati e presi… - infoitcultura : GF Vip, Lulù e Manuel insieme al concerto di Ultimo: scoppia la polemica - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lulù e Manuel si rincontrano al concerto di Ultimo: tutto ciò che è successo -

Al di là delle critiche, sembra che lo chef esiano rimasti in ottimi rapporti. Durante e dopo il GF6, Barù è stato chiacchierato dal gossip per via del rapporto con la sorella di Lucrezia, ...Al di là delle critiche, interessante notare che lo chef esono rimasti in ottimi rapporti. Si ricorda che Barù, per mesi, durante e dopo il GF6 , è stato chiacchierato dal gossip per via ...