Gelmini: centrodestra sostenga Draghi senza se e senza ma (Di martedì 19 luglio 2022) "Gli italiani non vogliono la crisi: in un momento come questo non si può minare la stabilità e la credibilità dell'Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse del Pnrr solo per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) "Gli italiani non vogliono la crisi: in un momento come questo non si può minare la stabilità e la credibilità dell'Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse del Pnrr solo per ...

Pubblicità

GiovaQuez : Gelmini in posizione di rottura con FI: 'Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti pr… - gaesab1974 : RT @GiovaQuez: Gelmini in posizione di rottura con FI: 'Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti produttivi,… - taddeo_lee : RT @GiovaQuez: Gelmini in posizione di rottura con FI: 'Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti produttivi,… - arcanodavvero : RT @GiovaQuez: Gelmini in posizione di rottura con FI: 'Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti produttivi,… - S3b4st14nP : RT @GiovaQuez: Gelmini in posizione di rottura con FI: 'Draghi vada avanti. Il centrodestra di governo ascolti la voce dei ceti produttivi,… -