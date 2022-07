Gazzetta – Ucraina, lo Shakhtar si scaglia contro la Fifa: ‘Sfumati 50 milioni dalle cessioni degli stranieri’. Tutti i dettagli | Mercato (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 15:54:27 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Lo Shakhtar Donetsk contro la Fifa. Con una lettera indirizzata direttamente al presidente Gianni Infantino e portata alla luce dal portale The Athletic, il club ucraino è intenzionato a far valere le sue ragioni e ad ottenere un cospicuo risarcimento per alcune operazioni di Mercato in uscita che lo scoppio della guerra del febbraio scorso – e le successive decisioni del massimo organismo calcistico internazionali – hanno impedito. In particolare, lo Shakhtar ha deciso di impugnare il pronunciamento della Fifa dello scorso 21 giugno, col quale i giocatori e gli allenatori stranieri hanno il diritto di sospendere i contratti di lavoro con i club ucraini fino al 30 giugno 2023. Così facendo, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-18 15:54:27 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della: LoDonetskla. Con una lettera indirizzata direttamente al presidente Gianni Infantino e portata alla luce dal portale The Athletic, il club ucraino è intenzionato a far valere le sue ragioni e ad ottenere un cospicuo risarcimento per alcune operazioni diin uscita che lo scoppio della guerra del febbraio scorso – e le successive decisioni del massimo organismo calcistico internazionali – hanno impedito. In particolare, loha deciso di impugnare il pronunciamento delladello scorso 21 giugno, col quale i giocatori e gli allenatori stranieri hanno il diritto di sospendere i contratti di lavoro con i club ucraini fino al 30 giugno 2023. Così facendo, ...

Pubblicità

ToninoCommis : @Gazzetta_it se dybala veramente avesse voluto fare allenamenti militari sarebbe potuto andare in ucraina. - guerraucrainait : Festival L'Augusta: si parla di Ucraina e crisi energetica con Biloslavo, Bertolini e Joime - La Gazzetta di Lucca… - jhonquipresente : @Elmarbergo Non capisco poi perché un giornalista che scrive di Lazio dovrebbe scrivere sulla gazzetta di crisi di… - CarovillanoR : @Elmarbergo (Elmar Bergonzini), tra #crisidigoverno, guerra in #Ucraina, Eugenio #Scalfari e Paulo #Dybala, non sap… - Chicca141002 : RT @massimozampini: @LucaMarelli72 Parliamo della Gazzetta and co, che come sai non parlano di crisi di governo e Ucraina. (Quanto agli alt… -