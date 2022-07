Gazprom, terrorismo e l’affaire droni: Putin sbarca in Iran (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin è a Teheran. Nella capitale dell’Iran, il capo del Cremlino ha in agenda tre appuntamenti fondamentali. Quello con i vertici della Repubblica islamica, ovvero con il presidente Ebrahim Raisi e il leader supremo Ali Khamenei, poi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e infine un vertice trilaterale nel formato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente russo Vladimirè a Teheran. Nella capitale dell’, il capo del Cremlino ha in agenda tre appuntamenti fondamentali. Quello con i vertici della Repubblica islamica, ovvero con il presidente Ebrahim Raisi e il leader supremo Ali Khamenei, poi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e infine un vertice trilaterale nel formato InsideOver.

Pubblicità

DiplomaziaTW : #Gazprom, terrorismo e l’affaire droni: #Putin sbarca in #Iran - 104Pierpa : Mentre l’Italia del Banchiere compra a caro prezzo il gas dall’Algeria, il Grande #Putin va in Iran e sigla un acco… - insideoverita : Gazprom, Usa e l''affaire' droni: Putin rafforza l'asse con l'Iran - pincopa02997127 : RT @IlariaBifarini: Gazprom riduce di un terzo la fornitura di gas in Italia. È in ballo la tenuta economica e sociale del Paese e voi vi f… - rev_emi : RT @IlariaBifarini: Gazprom riduce di un terzo la fornitura di gas in Italia. È in ballo la tenuta economica e sociale del Paese e voi vi f… -