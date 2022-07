Gas, la Puglia porta d'Europa col Tap. Ma Gazprom chiude i rubinetti (Di martedì 19 luglio 2022) Accordo tra Ue e Azerbaigian per il raddoppio delle forniture attraverso la Tap. Ma Mosca agita i mercati: "Stop al gas per cause di forza maggiore". E Putin lancia il Power of Siberia 2 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 19 luglio 2022) Accordo tra Ue e Azerbaigian per il raddoppio delle forniture attraverso la Tap. Ma Mosca agita i mercati: "Stop al gas per cause di forza maggiore". E Putin lancia il Power of Siberia 2 Segui su affaritaliani.it

PubblicitÃ

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Gas, la Puglia porta d'Europa col Tap. Ma Gazprom chiude tutti i rubinetti - omarsivori : Accordo Ue-Baku: raddoppia il gas in arrivo in PugliaMa Gazprom devia le forniture in Cina e agita i mercati - Affaritaliani : Gas, la Puglia porta d'Europa col Tap. Ma Gazprom chiude tutti i rubinetti - DomenicoAiello_ : L’Italia, l’asso dell’UE per l’indipendenza dal gas russo con i pipeline Transmed (Algeria-Sicilia) e TAP (Azerbaig… - telodogratis : Il gas dall’Azerbaigian per l’Europa approderà in Puglia -