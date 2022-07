Frank Kessie, "entrata killer" in allenamento: si scatena il caos al Barcellona | Video (Di martedì 19 luglio 2022) L'avventura di Frank Kessie al Barcellona non inizia esattamente sotto i migliori auspici. Il centrocampista ivoriano ex Milan, arrivato in Catalogna da svincolato per irrobustire la mediana di mister Xavi, è al centro delle polemiche (molto virtuali) su Twitter per un Video diventato rapidamente virale tra i tifosi blaugrana: durante una sessione di allenamento, Kessie affronta con estrema vigoria fisica il talentino di casa Ansu Fati. Il Presidente rifila una spallata poderosa al numero 10 ventenne, considerato il vero erede di Leo Messi (e già questo basterebbe...) ma soprattutto costantemente a rischio infortuni. Dopo lo scintillante esordio nella stagione 2019/20, infatti, Fati è andato in contro ad alcuni gravissimi problemi di salute che ne hanno fin qui frenato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) L'avventura dialnon inizia esattamente sotto i migliori auspici. Il centrocampista ivoriano ex Milan, arrivato in Catalogna da svincolato per irrobustire la mediana di mister Xavi, è al centro delle polemiche (molto virtuali) su Twitter per undiventato rapidamente virale tra i tifosi blaugrana: durante una sessione diaffronta con estrema vigoria fisica il talentino di casa Ansu Fati. Il Presidente rifila una spallata poderosa al numero 10 ventenne, considerato il vero erede di Leo Messi (e già questo basterebbe...) ma soprattutto costantemente a rischio infortuni. Dopo lo scintillante esordio nella stagione 2019/20, infatti, Fati è andato in contro ad alcuni gravissimi problemi di salute che ne hanno fin qui frenato la ...

