scarlots : #Edf: Francia conferma intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (Opa) per il 100%, operazione da 9,7 miliardi di euro. - fisco24_info : Francia:Opa da 9,7 miliardi di euro per rinazionalizzare Edf: Stato francese già detiene 84% del colosso energetico -

Lo Stato francese, che già detiene 84% del colosso energetico EDF, ha confermato oggi la sua intenzione di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto (OPA) per acquisire il 100% del gruppo. Un'operazione che secondo il ministero dell'Economia costerebbe 9,7 miliardi di euro. Lo Stato francese offre 12 euro per azione Électricité de France (EDF) nell'OPA che nazionalizzerà e revocherà dalle negoziazioni sulla Borsa di Parigi la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia.