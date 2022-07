Francesco Totti raggiunge Ilary Blasi in Tanzania? (Video) (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Totti prende un aereo: raggiunge Ilary Blasi e i suoi figli in Tanzania? Il Video su TikTok Un volo ad attenderlo, con destinazione Tanzania? É possibile che l’ex Capitano stia raggiungendo la ex moglie Ilary Blasi in vacanza con i figli da martedì scorso. Infatti dopo la notizia della loro separazione, avvenuta nove giorni fa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di lasciare l’Italia per un po’ portando con sé i figli lontani dai pettegolezzi. Tutto rigorosamente documentato sui social con foto e Video che la ritraggono in vacanza mentre si gode le meritate ferie dopo la 16esima stagione che l’ha vista alla conduzione del reality dei naufraghi. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022)prende un aereo:e i suoi figli in? Ilsu TikTok Un volo ad attenderlo, con destinazione? É possibile che l’ex Capitano stiando la ex mogliein vacanza con i figli da martedì scorso. Infatti dopo la notizia della loro separazione, avvenuta nove giorni fa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di lasciare l’Italia per un po’ portando con sé i figli lontani dai pettegolezzi. Tutto rigorosamente documentato sui social con foto eche la ritraggono in vacanza mentre si gode le meritate ferie dopo la 16esima stagione che l’ha vista alla conduzione del reality dei naufraghi. Leggi ...

