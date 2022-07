Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo bacio? Il tranello del profilo fake che ha scatenato i social (Di martedì 19 luglio 2022) È già passata una settimana dall’ufficialità della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma dall’uscita dei due comunicati disgiunti diramati dall’Ansa, il mondo del gossip ruota solo attorno alle nuove vite dell’ex coppia simbolo di Roma. E nella ricerca sfrenata di carpire nuove indiscrezioni sulla rottura è facile che qualcuno possa cadere in qualche tranello. Così nelle ultime ore impazza la foto del primo bacio tra Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Ma è un fake. Molti utenti e testate sono cadute nel tranello di un profilo fake della Noemi Bocchi (NoemiBocchi.official) ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 19 luglio 2022) È già passata una settimana dall’ufficialità della separazione trae Ilary Blasi. Ma dall’uscita dei due comunicati disgiunti diramati dall’Ansa, il mondo del gossip ruota solo attorno alle nuove vite dell’ex coppia simbolo di Roma. E nella ricerca sfrenata di carpire nuove indiscrezioni sulla rottura è facile che qualcuno possa cadere in qualche. Così nelle ultime ore impazza la foto deltrae la sua nuova fiamma. Ma è un. Molti utenti e testate sono cadute neldi undella.official) ...

