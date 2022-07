Francesco Totti e Ilary Blasi | mentre lei è in Tanzania | che fine ha fatto lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo i comunicati sulladel loro matrimonio,hanno preso strade diverse. La conduttrice è volata incon la famiglia per sfuggire al clamore mediatico e trascorrere qualche giorno in serenità,l'ex capitano della Roma haperdere le sue tracce, almeno sui social. La, tra l'altro, è molto attiva su Instagram e documenta spesso la sua vacanza con numerose foto. In una delle ultime, in particolare, la si vede di spalle, mano nella mano con i suoi tre figli.invece non si fa vedere. L'ex calciatore, insomma, ha scelto la via del silenzio, decidendo di non commentare nemmeno le voci sempre più insistenti sul suo futuro sentimentale, con ...