Francesco Giorgino al Tg5? Il giornalista rimane in silenzio mentre le fake news lo travolgono (Di martedì 19 luglio 2022) Continua la soap opera estiva legata a Francesco Giorgino. Il noto giornalista e volto storico del TG1 delle 20.00 continua ad essere uno degli argomenti preferiti per i turisti e gli italiani sotto l’ombrellone perché se è vero che il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti fa discutere, anche quello di Giorgino e la Rai riesce a farlo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del suo allontanamento della conduzione del TG1 in seguito alla richiesta del neo direttore Monica Maggioni di occuparsi della rassegna stampa al mattino presto e, in seguito, anche della sua mansione ovvero quella di Direttore editoriale per l’offerta informativa, ma nelle ultime ore altri rumors hanno travolto il giornalista. La domanda che tutti si sono fatti è: Francesco ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Continua la soap opera estiva legata a. Il notoe volto storico del TG1 delle 20.00 continua ad essere uno degli argomenti preferiti per i turisti e gli italiani sotto l’ombrellone perché se è vero che il divorzio di Ilary Blasi eTotti fa discutere, anche quello die la Rai riesce a farlo. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del suo allontanamento della conduzione del TG1 in seguito alla richiesta del neo direttore Monica Maggioni di occuparsi della rassegna stampa al mattino presto e, in seguito, anche della sua mansione ovvero quella di Direttore editoriale per l’offerta informativa, ma nelle ultime ore altri rumors hanno travolto il. La domanda che tutti si sono fatti è:...

Pubblicità

GiusCandela : GIORGINO-MEDIASET La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors infondato. - ph_pluton : RT @GiusCandela: GIORGINO-MEDIASET La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors inf… - leone52641 : RT @GiusCandela: GIORGINO-MEDIASET La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors inf… - MFerraglioni : RT @GiusCandela: GIORGINO-MEDIASET La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors inf… - luigicastronuov : RT @GiusCandela: GIORGINO-MEDIASET La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors inf… -