FOTO: Sasha Banks e Bayley di nuovo insieme, hanno assistito ad un concerto in Florida (Di martedì 19 luglio 2022) Le Hug ‘N’ Boss Connection si sono riunite, seppure lontano dagli show WWE. Le carriere di Sasha Banks e Bayley sono sempre state intrecciate fin dai tempi di NXT. Attualmente le due ragazze, elementi di spicco della divisione femminile di Stamford, sono fuori dagli show della federazione per ragioni completamente opposte. Il loro rapporto, però, esula dal wrestling business. Sono amiche nella vita reale. Nel corso del weekend hanno assistito insieme ad un concerto ad Orlando, in cui suonava la band State Champs. Le due ex campionesse si sono poi fatte FOTOgrafare insieme alla band. Sasha e Bayley insieme Nel corso del fine settimana Sasha ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 19 luglio 2022) Le Hug ‘N’ Boss Connection si sono riunite, seppure lontano dagli show WWE. Le carriere disono sempre state intrecciate fin dai tempi di NXT. Attualmente le due ragazze, elementi di spicco della divisione femminile di Stamford, sono fuori dagli show della federazione per ragioni completamente opposte. Il loro rapporto, però, esula dal wrestling business. Sono amiche nella vita reale. Nel corso del weekendad unad Orlando, in cui suonava la band State Champs. Le due ex campionesse si sono poi fattegrafarealla band.Nel corso del fine settimana...

Pubblicità

Zona_Wrestling : FOTO: Sasha Banks e Bayley di nuovo insieme, hanno assistito ad un concerto in Florida - grn_sasha : RT @ADHRB: l dissenso esplicato attraverso una critica al governo è spesso incriminato come “insulto a regime”: un individuo può arrivare a… - SpazioWrestling : Sasha Banks avvistata con una Superstar della WWE *FOTO* #SashaBanks #WWE - IsolaWrestling : Foto: Sasha Banks avvistata con Bayley dopo il presunto rilascio da parte della WWE - GINA32451015 : RT @adozionianimali: Cerco Casa! Premi sulla mia foto per scoprire di più su di me! #adozioni #adozione #animali #cani #gatti #cuccioli #ad… -