FOTO | Cassie Lee dà il benvenuto alla nuova settimana con una immagine da ricordare

(Di martedì 19 luglio 2022) Di recenteLee, meglio nota come Peyton Royce in WWE, ha deciso di lasciare il wrestling per dedicarsisua carriera da modella. Conclusa la sua esperienza ad Impact Wrestling assiemesodale Jessica McKay – con cui formava le IIspiration, ora allieta i suoi fan con diverse immagini mozzafiato presenti sul suo sito ufficiale e sui social. Come l’ultima, che vi riproponiamo qui. L’diLeeLEE pic.twitter.com/qT6wKkzAEg— ????? ????????? ????????? (@worldwgoddesses) July 18, 2022

Pubblicità

aesthetic_items : ? Cassie - Aesthetic Photo Frame / Pigura Foto Unik? Gercep mumpung Flashsale ??… - aesthetic_items : ? Cassie - Aesthetic Photo Frame / Pigura Foto Unik? Gercep mumpung Flashsale ??… - aesthetic_items : ? Cassie - Aesthetic Photo Frame / Pigura Foto Unik? Gercep mumpung Flashsale ??… -

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Se nella prima stagionemostrava i primi segnali di cedimento (ad esempio quando sotto l'... tra le più belle e recenti, quella di Vogue Hong Kong con ledi Petra Collins. Ha iniziato coi ...... è il caso di, l'angelica e tormentata cheerleader presa da Vecna, o anche di Bob Newby , ... Netflix ha recentemente pubblicato sui social duedel finale di Stranger Things 4 e un messaggio ... The Witcher 3: un combattimento nelle nuove foto dal set Di recente Cassie Lee, meglio nota come Peyton Royce in WWE, ha deciso di lasciare il wrestling per dedicarsi alla sua carriera da modella. Conclusa la sua esperienza ad Impact Wrestling assieme alla ...Le riprese della stagione 3 di The Witcher sono al momento in corso, e sul web iniziano a trapelare alcune foto dal set ...