Formazioni ufficiali Sporting Lisbona-Roma | amichevole precampionato 2022

(Di martedì 19 luglio 2022) Ledi, sfida valida comedel. Altra sfida di livello per i giallorossi di José Mourinho, che proseguono nel loro ritiro portoghese in preparazione della nuova stagione, e forti dell’entusiasmo per l’arrivo di Paulo Dybala. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 21:00 di martedì 19 luglio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho.: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham SportFace.

FARO (PORTOGALLO) - Per il terzo test amichevole del suo pre - campionato contro lo Sporting Lisbona la Roma oggi avrà uno spettatore in più ad osservarla: Paulo Dybala dovrebbe essere in panchina