Fonarcom | il futuro del lavoro si costruisce oggi e al centro sta la formazione

(Di martedì 19 luglio 2022) Parola d’ordine, flessibilità. Quali modelli lavorativi ed economici ci attendono nel prossimo? L’accelerazione della rivoluzione tecnologica post pandemia ci ha portato all’interno di una transizione verso paradigmi ancora tutti da definire. Quel che è certo, però, è che un elemento davvero imprescindibile è e sarà sempre più la flessibilità: di chi si è trovato o si troverà a cambiare occupazione, di chi magari, suo malgrado, illo perderà, di chi dovrà aggiornare le proprie competenze professionali o ridefinire i propri obiettivi di vita. Per affrontare queste transizioni, per costruire e arricchire la propria vita professionale all’interno di organizzazioni aziendali e professionali tenute a loro volta a cambiare, per inserirsi nel nuovo mercato della parola chiave è. L’importanza ...

Agenzia ANSA

