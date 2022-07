Firenze | all’Auditorium Ottone Rosai concerto gratuito del pianista Jacopo Mai

Leggi su firenzepost

(Di martedì 19 luglio 2022) in programma la Ballata in la bemolle maggiore n. 3 op. 47 di Chopin, la Sonata in si minore S. 178 di Liszt, la Sonata n. 2 Sonate-fantaisie in sol diesis minore, op. 19 di Scriabin. L'auditorium è climatizzat L'articolo proviene daPost.