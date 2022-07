Fiorentina, Venuti: «Minacce? Ho dato troppa importanza, ma non ho mai pensato di andarmene. Obiettivo? Vi dico che…» (Di martedì 19 luglio 2022) Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della nuova stagione Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della nuova stagione. Le sue dichiarazioni: Fiorentina – «Giocare la Conference per me è un grande orgoglio. E’ la prima volta per tanti, ma la nostra forza è il gruppo e siamo concentrati. Il merito è nostro e del lavoro svolto sul campo dal mister» Minacce SOCIAL – «Ho dato troppa importanza a uno ‘scemo’. Non ho mai pensato di andarmene da Firenze». CHAMPIONS – «La nostra volontà è alzare l’asticella ma dobbiamo andare per step. Ma l’appetito vien mangiando». DODO – «Una squadra importante deve tutti giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Lorenzo, terzino della, ha parlato in conferenza stampa in vista della nuova stagione Lorenzo, terzino della, ha parlato in conferenza stampa in vista della nuova stagione. Le sue dichiarazioni:– «Giocare la Conference per me è un grande orgoglio. E’ la prima volta per tanti, ma la nostra forza è il gruppo e siamo concentrati. Il merito è nostro e del lavoro svolto sul campo dal mister»SOCIAL – «Hoa uno ‘scemo’. Non ho maidida Firenze». CHAMPIONS – «La nostra volontà è alzare l’asticella ma dobbiamo andare per step. Ma l’appetito vien mangiando». DODO – «Una squadra importante deve tutti giocatori ...

Pubblicità

CalcioNews24 : ??#Venuti e le minacce, poi futuro e l'idea #ChampionsLeague ?? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Venuti e Castrovilli in coro: 'Non ci aspettavamo un'accoglienza simile a Moena. Il top player di questa #Fiorentina è… - Fiorentinanews : Venuti e Castrovilli in coro: 'Non ci aspettavamo un'accoglienza simile a Moena. Il top player di questa… - il_Sole_Nero : @simogattok @pietromichi @capuanogio Io sono ottimista su Gatti. Lo stesso Chiello è venuto alla Juve dopo una stag… - infoitinterno : Fiorentina, Venuti: “La nostra volontà è quella di alzare l’asticella” -