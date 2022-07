Fiorentina, parla Venuti: “Sono felice di esser rimasto” (Di martedì 19 luglio 2022) Fiorentina Venuti- La Fiorentina continua la sua preparazione atletica a Moena, nel frattempo Pradé e Joe Barone Sono attivissimi sul mercato. Nelle prossime ore dovrebbe atterrare a Firenze, Dodô che, dopo aver superato le visite mediche e sbloccata l’idonietà sportiva, si unirà al gruppo di Italiano. Dal ritiro dei toscani, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dei Viola, Lorenzo Venuti. Il giocatore ha espresso tutta la sua voglia di tornare al top fisicamente. Inoltre, è stato felice della sua permanenza in Toscana e ha parlato degli obbiettivi di squadra da raggiungere. Ecco di seguito, le parole del terzino viola: Sulla forma fisica propria e della squadra: “Sto recuperando da una botta presa a Firenze nei primi giorni di allenamento. Preferisco stare ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione atletica a Moena, nel frattempo Pradé e Joe Baroneattivissimi sul mercato. Nelle prossime ore dovrebbe atterrare a Firenze, Dodô che, dopo aver superato le visite mediche e sbloccata l’idonietà sportiva, si unirà al gruppo di Italiano. Dal ritiro dei toscani, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dei Viola, Lorenzo. Il giocatore ha espresso tutta la sua voglia di tornare al top fisicamente. Inoltre, è statodella sua permanenza in Toscana e hato degli obbiettivi di squadra da raggiungere. Ecco di seguito, le parole del terzino viola: Sulla forma fisica propria e della squadra: “Sto recuperando da una botta presa a Firenze nei primi giorni di allenamento. Preferisco stare ...

Pubblicità

FelicityTronch : Accendi un attimo la Radio per ascoltare un po di #Fiorentina in santa pace e immancabile lo spargitore di odio e m… - infoitsport : Fiorentina, parla Venuti: “Sono felice di esser rimasto” - sportface2016 : #Fiorentina | #Castrovilli parla dal ritiro di Moena: “Lavoro per tornare più forte di prima. I tifosi sono incred… - finoallafine180 : @TheKing75269663 È da Juve Fiorentina pre lockdown che non vado allo stadio…. Kukusevski non l’avrò mai visto dal v… - GaudericoPrimo : Vedo gente che si lamenta che non si parla mai di Kokorin. Ma cosa c’è da dire? La Fiorentina si è presa un’incu… -