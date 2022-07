Fiorentina | Nardella | “Italiano è il nostro Draghi | Governo prenda spunto”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 luglio 2022) Dario, sindaco di Firenze, si è pronunciato così ai microfoni di ‘Radio Toscana’: “Vincenzoè la certezza, incarna la continuità e la solidità. E’ il. Bisognerebbe che a Roma prendesserodall’esperienzae quindi tenessero lui così come noi abbiamo tenuto”. E sulla possibilità che la squadra viola giochi al ‘Castellani’ di Empoli quando al ‘Franchi’ ci saranno i lavori di ristrutturazione ha detto: “Prima di tutto bisogna parlare con laquando finirà il ritiro di Moena. Noi preferiamo ciò che è meglio per i tifosi, per l’ordine pubblico e per la società viola. Non abbiamo preferenze come città e come luogo”. SportFace.