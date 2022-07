Fiorentina, fissate le visite mediche di Dodò (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo una lunga attesa legata alle pratiche burocratiche e alle liste da redigere in relazione alla possibile uscita di Pulgar, la Fiorentina... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo una lunga attesa legata alle pratiche burocratiche e alle liste da redigere in relazione alla possibile uscita di Pulgar, la...

Pubblicità

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Fiorentina, fissate per giovedì le visite mediche di Dodo. Poi raggiungerà la squadra - technofab_it : RT @PietroLazze: Visite mediche fissate per #Dodo con la #Fiorentina: il brasiliano svolgerà i test medici giovedì e una volta finito raggi… - nadi1913 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Fiorentina, fissate per giovedì le visite mediche di Dodo. Poi raggiungerà la squadra - cmdotcom : #Fiorentina, fissate le visite mediche di #Dodò - TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina, fissate per giovedì le visite mediche di Dodo. Poi raggiungerà la squadra -