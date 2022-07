Fiorentina, cercasi mezzala: Bajrami piace tanto a Italiano (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Fiorentina: nella ricerca a una mezzala, l’allenatore Italiano avrebbe chiesto anche Bajrami dell’Empoli La Fiorentina cerca una mezzala per rinforzare il centrocampo, e se da una parte Luis Alberto resta un sogno quasi impossibile, dall’altra c’è un nome che stuzzica Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, al tecnico viola piacerebbe tantissimo Nedim Bajrami dell’Empoli. L’albanese è gestito da Fali Ramadani, lo stesso agente dell’allenatore, e questo potrebbe rendere più facile la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato: nella ricerca a una, l’allenatoreavrebbe chiesto anchedell’Empoli Lacerca unaper rinforzare il centrocampo, e se da una parte Luis Alberto resta un sogno quasi impossibile, dall’altra c’è un nome che stuzzica Vincenzo. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, al tecnico violarebbe tantissimo Nedimdell’Empoli. L’albanese è gestito da Fali Ramadani, lo stesso agente dell’allenatore, e questo potrebbe rendere più facile la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

