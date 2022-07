Fiere | Ieg annuncia il piano strategico del gruppo | 267 mln nel 2027

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Un volume d’affari di 267,2 milioni di euro e un Ebitda adjusted che, nelle ambition di Ieg-Italian Exhibition Group, passa dai 13 milioni di euro del 2022 ai 69 milioni nel. Un– quello 2022/di Ieg che vieneto oggi alla community finanziaria e che è stato approvato ieri all’unanimità dal Cda della Spa – con un forte approccio allo sviluppo, in recupero già dal 2023/2024, basato su un’anima spiccatamente organizzativa e che punta a un +49,2% sul 2019. Quotata in borsa dal 2019, Ieg siglò in quell’anno la sua migliore performance (179 mln di euro il valore della produzione). Nel 2020 la pandemia e un sostanziale blocco dell’attività (80 mln di euro di ricavi). Il 2021, pur convivendo ancora con le note limitazioni, era risalito a 103 mln di ricavi, ...

