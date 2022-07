FESTIVAL DI CASTROCARO: STOP ALL’EDIZIONE DEL 2022. ECCO LE MOTIVAZIONI (Di martedì 19 luglio 2022) Il portale Rockol svela una notizia a dir poco eclatante. Il FESTIVAL di CASTROCARO 2022 non ci sarà. In 45 anni di vita, è già la terza volta che la manifestazione canora salta. Come rivela Rockol, tra i motivi che hanno spinto a questa drastica decisione, ci sia il fattore organizzativo, causato anche da un riscontro di pubblico sempre più basso, collocando il contest in orari improponibili, come la seconda serata, ad esempio. Basti pensare che l’ultima edizione ha registrato 712 mila telespettatori e appena un 4.30% di share. Numeri davvero bassi per un FESTIVAL che ha 45 anni di vita. Il Resto del Carlino sostiene anche che ci siano mancanze di di offerte per la gestione del FESTIVAL, in quanto il comune di CASTROCARO ha redatto un nuovo bando che però è scaduto, senza arrivare a ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 19 luglio 2022) Il portale Rockol svela una notizia a dir poco eclatante. Ildinon ci sarà. In 45 anni di vita, è già la terza volta che la manifestazione canora salta. Come rivela Rockol, tra i motivi che hanno spinto a questa drastica decisione, ci sia il fattore organizzativo, causato anche da un riscontro di pubblico sempre più basso, collocando il contest in orari improponibili, come la seconda serata, ad esempio. Basti pensare che l’ultima edizione ha registrato 712 mila telespettatori e appena un 4.30% di share. Numeri davvero bassi per unche ha 45 anni di vita. Il Resto del Carlino sostiene anche che ci siano mancanze di di offerte per la gestione del, in quanto il comune diha redatto un nuovo bando che però è scaduto, senza arrivare a ...

