Ferrari “Per salvare il Paese evitare una crisi al buio” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento tutti gli operatori economici ma anche molti cittadini ed istituzioni sono preoccupati per le conseguenze immediate di una crisi al buio, che va evitata per salvare il Paese. Le mie sono considerazioni che nascono da una prospettiva finanziaria di mercato, senza voler in alcun modo intervenire sull'evoluzione politica o di scenari istituzionali. Vedo un segnale positivo che nasce dal Paese e da una generale chiamata al senso di consapevolezza e responsabilità da parte di molti soggetti anche istituzionali del Paese, consapevoli della complessità dei rischi del quadro economico e finanziario cui il Paese va incontro, soprattutto per le fasce più deboli”. Lo afferma a Milano Finanza Massimo Ferrari, direttore ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento tutti gli operatori economici ma anche molti cittadini ed istituzioni sono preoccupati per le conseguenze immediate di unaal, che va evitata peril. Le mie sono considerazioni che nascono da una prospettiva finanziaria di mercato, senza voler in alcun modo intervenire sull'evoluzione politica o di scenari istituzionali. Vedo un segnale positivo che nasce dale da una generale chiamata al senso di consapevolezza e responsabilità da parte di molti soggetti anche istituzionali del, consapevoli della complessità dei rischi del quadro economico e finanziario cui ilva incontro, soprattutto per le fasce più deboli”. Lo afferma a Milano Finanza Massimo, direttore ...

