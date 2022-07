Fedriga non firma per Draghi:"Dobbiamo capire cosa vuole fare lui" (Di martedì 19 luglio 2022) Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha commentato l'appello firmato dai sindaci italiani per chiedere a Mario Draghi di rimanere a Palazzo Chigi. "Non posso utilizzare il mio ruolo istituzionale per fare firme" ha detto il governatore leghista, spiegando le ragioni per cui non compare il suo nome nella lista dei 1.300 sindaci. Da Brugnaro a Sala, i primi cittadini hanno scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio per chiedergli di proseguire il suo esecutivo, spiegando di aver bisogno di "stabilità, certezze e coerenza". Anche i quattro sindaci dei comuni capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Dipiazza di Trieste, Alessandro Ciriani di Pordenone, Rodolfo Ziberna di Gorizia e Pietro Fontanini di Udine, non hanno firmato l’appello. Massimilano Fedriga, governatore ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha commentato l'appelloto dai sindaci italiani per chiedere a Mariodi rimanere a Palazzo Chigi. "Non posso utilizzare il mio ruolo istituzionale perfirme" ha detto il governatore leghista, spiegando le ragioni per cui non compare il suo nome nella lista dei 1.300 sindaci. Da Brugnaro a Sala, i primi cittadini hanno scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio per chiedergli di proseguire il suo esecutivo, spiegando di aver bisogno di "stabilità, certezze e coerenza". Anche i quattro sindaci dei comuni capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Dipiazza di Trieste, Alessandro Ciriani di Pordenone, Rodolfo Ziberna di Gorizia e Pietro Fontanini di Udine, non hannoto l’appello. Massimilano, governatore ...

