Federica Panicucci ha bisogno di una pausa | la rivelazione spiazza

(Di martedì 19 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dice addio alla tv? La conduttrice rivela qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare: cosa è successo? Non smette di aggiornare il suo pubblico la conduttrice di Canale Cinque che si sta godendo il suo meritato riposo dopo il lungo anno tv. Quello che però mette in allarme tutti i suoi

Pubblicità

zazoomblog : Federica Panicucci lascia tutti senza parole: “Mi sono presa una pausa” - #Federica #Panicucci #lascia #tutti… - zazoomblog : Estate 2022 e Federica Panicucci al mare resta identica bellissima - #Estate #Federica #Panicucci #resta - 99ARKV : Oddio pensavo fosse federica panicucci - Frankf1842 : RT @fanpage: Truffa dei diamanti, imprenditore a processo, molti vip tra le vittime - fanpage : Truffa dei diamanti, imprenditore a processo, molti vip tra le vittime -

I telespettatori di Canale 5 hanno già avuto modo di vederla in Tv, visto che spesso e volentieri ha partecipato come opinionista nelle trasmissioni die Barbara d'Urso. Dagospia ...Manca dai social da qualche giorno,. Un'assenza, seguita al suo viaggio da sogno alle Maldive con la famiglia, che ha impensierito un po' i fans e quanti la seguono con affetto sui social. Poche ore fa la conduttrice ...Federica Panicucci dice addio alla tv La conduttrice rivela qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare.Federica Panicucci è stata lontana dal web per qualche giorno e la sua assenza ha fatto tanto preoccupare i suoi fan. Adesso a distanza di giorni la conduttrice ha spiegato cosa è accaduto. La nota ...