Federica Fabbris morta a 37 anni dopo tre visite: era andata al pronto soccorso per un mal di pancia

La tragedia di Federica, dai contorni tutti da definire, si è consumata al pronto soccorso di Chioggia (Venezia) dove era arrivata ieri – domenica 17 luglio – con forti dolori alla pancia: dopo meno di un'ora il suo cuore ha smesso di battere. Federica Fabbris, 37 anni, è spirata quindi in ospedale a Chioggia, mentre i suoi amici la stavano attendendo in sala d'aspetto dopo averla seguita senza però immaginare la gravità del caso. Lei era già stata di recente altre 3 volte in pronto soccorso e dimessa dopo le visite di rito. Una settimana fa la prima volta, per dolori al collo ed alla schiena, le iniezioni avevano fatto passare ed era tornata a casa.

