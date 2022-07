Faida di Pianura | il boss Antonio Carillo è latitante | è considerato il capo del clan emergente

(Di martedì 19 luglio 2022) È caccia aperta ad, ildi, scampato al blitz di qualche giorno fa.ildi una delle due organizzazioni in lotta per il controllo delle...

NAPOLI. È un'implacabile escalation di piombo e sangue quella che ormai da mesi sta attanagliando la città. Come se non bastasse già ladi, che va avanti imperterrita nonostante i recenti arresti messi a segno dalla polizia, un nuovo fronte caldo rischia di spalancarsi. E stavolta la fibrillazione potrebbe avere un ...... quartiere liberato dopo omicidi, pestaggi e terrore Dall'omicidio Covelli al pestaggio del meccanico ('Ti facciamo fare la fine di Andrea'), ain strada e su Tik Tok Ma quello contro ...È caccia aperta ad Antonio Carillo, il boss di Pianura, scampato al blitz di qualche giorno fa. Considerato il capo di una delle due organizzazioni in lotta per il controllo ...Antonio Covelli è stato arrestato nell'ultimo blitz condotto dalla polizia di Pianura, come appartenente al clan Carrillo-Perfetto in lotta ...