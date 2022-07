Fabrizio Romano: Erik ten Hag ha detto a @TheAthleticUK su Frenkie de Jong: “Stiamo cercando uno spettacolo… (Di martedì 19 luglio 2022) Racconta Erik ten Hag @TheAthleticUK su Frenkie de Jong: “Cerchiamo un giocatore che possa giocare da centrocampo tenendo, ma deve essere quello giusto”. #MUFC “Non ce ne sono molti in quella posizione capaci del livello che chiediamo”. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 18 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) Raccontaten Hag @sude: “Cerchiamo un giocatore che possa giocare da centrocampo tenendo, ma deve essere quello giusto”. #MUFC “Non ce ne sono molti in quella posizione capaci del livello che chiediamo”. —(@) 18 luglio 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

OnStageVzla : Listo, Cristiano al Atleti, pendientes con Fabrizio Romano - news24_inter : Romano: «L’#Inter non ha chiuso per #Bremer per questo motivo» - Jhay_raven01 : RT @Barca_Buzz: @FabrizioRomano ?? Fabrizio Romano on @podcastherewego. - FPL_Beardo : @AnfieldAgenda According to Fabrizio Romano? - jahcbayern : @mrboombostic6 @BayernGladiator @iMiaSanMia Fabrizio Romano chinese version. -