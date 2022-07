F1, GP Francia 2022: tutte le vittorie della Ferrari. Ben 17 affermazioni per la Rossa, ma l’ultima risale al 2008! (Di martedì 19 luglio 2022) Domenica 24 luglio la Formula Uno vivrà il dodicesimo round del Mondiale 2022. Il Circus sarà impegnato a Le Castellet, in Francia. In terra transalpina la Ferrari ha trionfato ben 17 volte, scrivendo per di più cruciali pagine della propria storia. Infatti nel corso del tempo il Gran Premio francese ha consentito al Cavallino Rampante di conquistare titoli mondiali, raggiungere delle significative pietre miliari e di spezzare annosi digiuni. Le edizioni iniziali sono estremamente proficue per la Scuderia di Maranello. Addirittura il primo successo Ferrarista è un’autentica apoteosi, poiché nel 1952 le Rosse dominano la scena al punto tale da monopolizzare il podio! Vince Alberto Ascari, davanti a Nino Farina e Piero Taruffi. È invece decisamente più tirata l’affermazione del 1953, conquistata da Mike ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Domenica 24 luglio la Formula Uno vivrà il dodicesimo round del Mondiale. Il Circus sarà impegnato a Le Castellet, in. In terra transalpina laha trionfato ben 17 volte, scrivendo per di più cruciali paginepropria storia. Infatti nel corso del tempo il Gran Premio francese ha consentito al Cavallino Rampante di conquistare titoli mondiali, raggiungere delle significative pietre miliari e di spezzare annosi digiuni. Le edizioni iniziali sono estremamente proficue per la Scuderia di Maranello. Addirittura il primo successosta è un’autentica apoteosi, poiché nel 1952 le Rosse dominano la scena al punto tale da monopolizzare il podio! Vince Alberto Ascari, davanti a Nino Farina e Piero Taruffi. È invece decisamente più tirata l’affermazione del 1953, conquistata da Mike ...

Agenzia_Ansa : Diversi record storici di temperatura sono stati battuti oggi in Francia: da Brest a Biscarrosse, passando per Nant… - RaiNews : Da una settimana di Adriano Pacifico, 32 anni, si sono perse le tracce, in Francia gli ultimi segnali. Era partito… - Agenzia_Ansa : L'Italia è stata sconfitta 1-0 dal Belgio nella terza partita del gruppo D degli Europei di calcio femminile, gioca… - padovesi58a : Francia:Opa da 9,7 miliardi di euro per rinazionalizzare Edf - casaleggio : Aumentare la presenza internazionale sta diventando sempre più importante per l'e-commerce. Le imprese intervistate… -