Ex del Grande Fratello Vip sospeso da Instagram sbotta: “Hater rosiconi!”, ecco il presunto motivo (Di martedì 19 luglio 2022) Denis Dosio, ex concorrente del Grande Fratello Vip e pupo de La Pupa e il Secchione Show, è stato sospeso da Instagram per “colpa” del suo profilo di Only Fans? Raggiunto da the pipol gossip ha svelato cosa è successo. Denis Dosio dopo il Grande Fratello Vip è stato sospeso da Instagram Come mai il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 luglio 2022) Denis Dosio, ex concorrente delVip e pupo de La Pupa e il Secchione Show, è statodaper “colpa” del suo profilo di Only Fans? Raggiunto da the pipol gossip ha svelato cosa è successo. Denis Dosio dopo ilVip è statodaCome mai il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

UffiziGalleries : Il #18luglio 1334 è una data storica per #Firenze. #Giotto, a 67 anni, inizia il cantiere del campanile. Dai docume… - peppeprovenzano : Trent’anni oggi, dalla Strage di via D’Amelio, a Palermo. Trent’anni del più grande depistaggio della storia itali… - MirtaGranda : Le parole pronunciate da Fidel in occasione del Primo Vertice Iberoamericano sono ancora valide oggi: 'È giunto il… - eula_torricelli : RT @janavel7: Se finisce come deve finire, il più grande miracolo politico di Draghi sarà la sparizione di Conte e del M5s. - ppaolorm : @GiorgiaMeloni Riescono a sporcare qualsiasi cosa, anche un post in memoria di un grande uomo. Abbiamo la sinistra… -