Eventi Lazio – ‘Fantastiche Visioni’ | ad Ariccia fino ad agosto | con Cristicchi | il regista Stefano Reali ed altri artisti

(Di martedì 19 luglio 2022) Fra i tanti appuntamenti in cartellone, come vedremo ugualmente tutti interessanti, segnaliamo però quello del 22 luglio alle ore 21.00 quando, sul palco della XII edizione di– la rassegna estiva ospitata dagli spazi barocchi del Parco di Palazzo Chigi ad– arriva Simone(nella foto), con il suo ‘Paradiso – dalle tenebre alla luce’, ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, scritto dallo stesso Simonein collaborazione con Manfredi Rutelli con musiche di Valter Sivilotti e Simone, canzoni e regia di Simone. E’ il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo attraversano i ...

Continuano gli appuntamenti di luglio di "Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL ...