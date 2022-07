Evasione fiscale, il fisco pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro (Di martedì 19 luglio 2022) Guai in vista per uno dei cantanti e uomini di spettacolo italiani più apprezzati sia sul panorama nazionale che internazionale: stiamo parlando di Tiziano Ferro. Il fisco italiano gli ha infatti pignorato ben 9 milioni di euro. Il cantante, che risiede ormai da anni a Los Angeles, ha visto la decisione confermarsi nei giorni scorsi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Guai in vista per uno dei cantanti e uomini di spettacolo italiani più apprezzati sia sul panorama nazionale che internazionale: stiamo parlando di. Ilitaliano gli ha infattito ben 9di. Il cantante, che risiede ormai da anni a Los Angeles, ha visto la decisione confermarsi nei giorni scorsi L'articolo

Pubblicità

marattin : Per diminuire il cuneo fiscale, prima di alzare altre tasse, usiamo i soldi recuperati da chi non le pagava. Alla C… - dieffe55 : @carlo_taormina @albertomura Per fronteggiare l'uso non propriamente corretto degli strumenti informatici ci si avv… - apavo75 : @Gaetano39432103 @Arturo_Scotto In Italia si finanzia tutto con la lotta all'evasione fiscale.... - BARATTIGenfrys : RT @ziwonauta: Combattere lo spreco d'acqua chiudendo il rubinetto quando ci si lava i denti è come accanirsi sugli scontrini per combatter… - tempoweb : #TizianoFerro nei guai, quanti milioni gli porta via il fisco: pignoramento record #19luglio #iltempoquotidiano… -