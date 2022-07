Estate in Diretta, Nuccetelli sulla rottura tra Ilary e Totti: «Non è vero che ci sono terze persone. Noemi Bocchi? Bisogna prima capire se veramente c’è» – Video (Di martedì 19 luglio 2022) Alex Nuccetelli - Estate in Diretta La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad animare i caldi pomeriggi di Estate in Diretta. Nel corso della puntata odierna, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno infatti ospitato Alex Nuccetelli, l’ex marito di Antonella Mosetti che, ormai vent’anni fa, ha presentato il “Pupone” nazionale alla conduttrice. Nell’intervista l’uomo ha così avuto modo di esprimersi anche sulle presunta liaison tra Totti e Noemi Bocchi. Dopo aver ricordato di essere stato lui a fare da cupido tra Ilary e Totti, Nuccetelli ha spiegato gettando acqua sul fuoco per quale ragione, dal suo punto di vista, la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 luglio 2022) AlexinLatraBlasi e Francescocontinua ad animare i caldi pomeriggi diin. Nel corso della puntata odierna, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno infatti ospitato Alex, l’ex marito di Antonella Mosetti che, ormai vent’anni fa, ha presentato il “Pupone” nazionale alla conduttrice. Nell’intervista l’uomo ha così avuto modo di esprimersi anche sulle presunta liaison tra. Dopo aver ricordato di essere stato lui a fare da cupido traha spiegato gettando acqua sul fuoco per quale ragione, dal suo punto di vista, la ...

Pubblicità

FcInterNewsit : ?? Co co come mai… cantata e diretta da @Tananai5 è la vera hit dell’estate ?????? - ilvit02 : @MikyS03 Al momento su Rai1 ancora nulla Solo Estate in Diretta in anticipo alle 16.30 - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC LIVE | @USTS1918: fatta per Pezzella: contratto di due anni, più un terzo in opzione - zvenyikaino : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC LIVE | @USTS1918: fatta per Pezzella: contratto di due anni, più un terzo in opzione - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC LIVE | @USTS1918: fatta per Pezzella: contratto di due anni, più un terzo in opzione -