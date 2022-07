Epatite C | troppi casi sommersi e poche regioni li cercano In Campania al palo le politiche di screening

(Di martedì 19 luglio 2022) Nel febbraio 2020, il Governo ha stanziato un fondo per favorire glidiC, ma solo alcunehanno messo in campoper favorire l’emersione dei. Se circa la meta’ hanno realizzatodie piani ad hoc, altrettante hanno fatto poco o nulla. E’ quanto emerso dai risultati del Progetto CCuriamo ideato da Isheo, con il contributo non condizionante di Gilead Sciences. A esser state monitorate sono state le azioni messe in campo per usufruire dei fondi per i test gratuiti messi a disposizione dellea statuto ordinario. Tra quelle che hanno realizzatodi, o avviato dei piani, vi sono: Basilicata, Liguria, Veneto, ...

